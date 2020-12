B, un martedì carico di emozioni

22 Dicembre 2020

In cadetteria il big match di martedì è Spal-Lecce, sfida tra due candidate alla serie A.

Si torna in campo in serie B dopo l’anticipo di lunedì, che ha visto la Salernitana piegare in rimonta l’Entella: di Mancosu nel primo tempo, Tutino e Djuricic (su rigore) nella ripresa i gol.

Lunedì 21 dicembre

SALERNITANA V. ENTELLA 2-1

Martedì 22 dicembre, ore 19

CITTADELLA FROSINONE

COSENZA VENEZIA

MONZA ASCOLI

PESCARA BRESCIA

PISA CHIEVO

PORDENONE CREMONESE

SPAL LECCE

LR VICENZA REGGINA

Martedì 22 dicembre, ore 21

EMPOLI REGGIANA