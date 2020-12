Atalanta: Gasperini indispettito dalle domande su Papu Gomez

16 Dicembre 2020

Gian Piero Gasperini evita l'argomento Papu Gomez al termine di Juventus-Atalanta.

Nella conferenza stampa dell'Allianz Stadium, dopo l'1-1 in rimonta dei suoi, il tecnico orobico non vuole infatti dare indicazioni di mercato sull'argentino. E nemmeno soffermarsi sulla sua prestazione in campo, nonostante il Papu (subentrato poco prima l'ora di gioco) abbia fornito una prestazione nuovamente di alto livello.

"Se mi chiedete un giudizio sulla prova di Gomez, allora dovete domandarmelo a proposito di tutti. Tutta l'Atalanta ha fatto una buona partita, e parlare di un singolo è offensivo per gli altri", ha tagliato corto il tecnico nerazzurro a precisa domanda sul Papu.

Labbra cucite, come detto, anche sull'eventuale partenza del giocatore nella prossima sessione di mercato: "Rivolga la domanda alla società quando il mercato sarà aperto. Ora abbiamo due partite importanti da giocare".