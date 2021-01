Apprensione per Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco

14 Gennaio 2021

E’ stato il dottor Alberto Zangrillo a prendere la decisione.

Sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan, ora patron del Monza, è stato ricoverato a Monaco. Presenta un problema cardiaco aritmologico.

E’ stato Alberto Zangrillo, il medico di fiducia dell’ex Premier, 84 anni compiuti a settembre, a fare il punto della situazione all’Ansa. "Lunedì – ha spiegato il professore all'agenzia di stampa – sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento. Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia".