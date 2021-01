16 Gennaio 2021

Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus

Antonio Conte non crede che il gap con la Juventus sia stato colmato. "Nessuna squadra in Italia può dichiarare una cosa così. La Juve viene da un dominio di nove anni, operando in maniera importante, cambiando e restando competitivi prendendo giocatori giovani ma anche di esperienza. Anche quest'anno si sono rinforzati molto con Chiesa, Morata e altri in una struttura già fortissima. Va dato atto che c'è un grande lavoro dietro alla Juventus e ogni anno cercano di migliorarsi. Possiamo dire che molte squadre sono migliorate, ma non ce n'è una che ha annullato il gap con la Juventus. Non illudiamoci, ma attraverso il lavoro tante squadre come l'Inter si stanno avvicinando".

Domani comunque si gioca Inter-Juventus e uno degli uomini più attesi sarà l'ex Vidal: "Ha esperienza e la carriera parla per lui, per affrontare questa sfida nella maniera più giusta. Non stiamo parlando di un ragazzino, ma di un giocatore che ha vinto tanto con club importanti. Sono sicuro che gestirà la pressione al meglio. Per gli altri ragazzi è importante per la crescita affrontare questo tipo di partite con la giusta pressione, gestendola al meglio per utilizzarla in maniera positiva in campo".

Chiosa su Eriksen: "Il mercato per noi è chiuso in entrata e in uscita e dobbiamo valorizzare al meglio il nostro potenziale in rosa. Dietro Brozovic non abbiamo in rosa un regista di ruolo con le giuste caratteristiche, quindi stiamo impostando Eriksen in quella posizione per farlo rendere al meglio. Con noi ha giocato in più posizioni e avere un giocatore duttile è un vantaggio e può essere utile".