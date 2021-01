Antonio Conte: “Ho visto un’Inter incredibile”

17 Gennaio 2021

"La Juventus è una squadra che domina da nove anni" ricorda Antonio Conte.

Antonio Conte, ovviamente molto soddisfatto per il successo sulla Juventus, cerca di fare il pompiere. "I ragazzi sapevano che la Juventus è un riferimento, è una squadra che domina da nove anni. Ha sempre lavorato in maniera eccezionale come struttura. Per me c’è un gap, ma tante squadre stanno lavorando nella giusta direzione per ridurlo" racconta a Sky.

"Stasera ho visto un'Inter incredibile, ci siamo riconquistati la nostra credibilità in Italia e in Europa. Non arrivi a giocare una finale di Europa League se non ce l’hai. L’eliminazione in Champions brucia, ci bastava un gol con lo Shakhtar per passare. Ma bisogna far rimarginare le ferite gravi. Si vede un anno e mezzo di lavoro, anche se a volte qualcuno non vede o non vuole vedere".