Antonio Cassano sbeffeggia Romelu Lukaku

8 Dicembre 2020

Antonio Cassano dice la sua in continuazione.

Riscopertosi opinionista Antonio Cassano dice la sua in continuazione. Questa volta, stimolato da Nicola Ventola nel corso di una diretta Twitch con Christian Vieri padrone di casa, lo ha fatto a proposito di Romelu Lukaku, il granitico attaccante belga che si è messo sulle spalle l’Inter.

Secondo Ventola a Lukaku non manca nulla, per il suo corregionale pugliese la situazione è diversa. “Ha due merluzzi al posto dei piedi – ha sostenuto -. E’ un animale fisico e infatti ha fatto fatica in Inghilterra, dove ha giocato con animali fisici come lui. In Italia è diverso”.