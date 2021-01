Andrea Pirlo infuriato: “Non siamo scesi in campo”

17 Gennaio 2021

“Mi prendo le mie responsabilità” dice Andrea Pirlo.

“Non siamo scesi in campo. Siamo stati troppo timorosi e troppo in balia delle loro giocate e non abbiamo proposto le nostre. E’ arrivato un passo falso contro una squadra importante”. Andrea Pirlo è molto deluso dopo il ko della sua Juventus sul campo dell’Inter.

“Siamo stati troppo lenti nel fare girare la palla, siamo passati poco tramite i centrocampisti, loro si chiudevano bene. In primis chi sbaglia è sempre l’allenatore e quindi mi prendo le mie responsabilità. Dopo un quarto d’ora ci siamo fatti sorprendere e da lì è diventata una partita ancora più difficile” aggiunge il tecnico della Juventus.