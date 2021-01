21 Gennaio 2021

Nuovi problemi in casa del Real Madrid.

L'impresa dell'Alcoyano, che è stato capace di eliminare il Real Madrid dalla Coppa del Re, rimontando la squadra di Zinedine Zidane e segnando la rete del 2-1 decisivo in inferiorità numerica, ha fatto infuriare i tifosi dei bianchi, increduli per la sconfitta incassata con una formazione che partecipa al campionato equivalente alla nostra serie C.

Nel mirino, insieme con i giocatori scesi in campo, chi ce li ha mandati. "Non è una vergogna, sono cose che possono capitare su un campo da calcio – ha tagliato corto Zizou -. L'allenatore sono io, la responsabilità è mia e me la assumo come sempre: i ragazzi hanno dato tutto".