Anche Paolo Maldini tifa Monza

8 Dicembre 2020

Anche Paolo Maldini tifa per il Monza. Non fosse altro che la colonia di ex rossoneri in Brianza si sta ampliando sempre di più: ultimo arrivo quello di un Mario Balotelli in cerca di riscatto e sul quale la tifoseria biancorossa, scottata da un avvio di campionato inferiore alle attese, conta molto. "Sarebbe bello per lui, per Berlusconi, per Galliani, cogliere il ritorno in Serie A. Al Nizza Mario è andato bene, trovare stimoli in B magari è difficile, ma vediamo. Gli auguro di riuscirci" dice alla Gazzetta dello Sport l’ex campione del Milan e della Nazionale.

Tra gli altri ex del Diavolo a Monza figurano anche Kevin Prince Boateng, Marco Ezio Fossati, che è stato nelle giovanili rossonere, Gabriel Paletta e il tecnico Cristian Brocchi.