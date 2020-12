Al Monza scocca l’ora di Mario Balotelli

27 Dicembre 2020

Mario Balotelli verso l'attesissima prima convocazione.

In casa del Monza sta per scoccare l’ora di Mario Balotelli. Lo ha confermato il tecnico dei biancorossi, Cristian Brocchi, al termine della gara vinta sul campo della Cremonese per 2-0 grazie alle reti di Barillà e Frattesi.

“Mario dovrebbe essere a disposizione per la partita di mercoledì – ha sottolineato dalla sala stampa dello Zini -. Si è allenato bene anche in questi giorni ma non dobbiamo pensare che sia al 100%, perché sennò commetteremmo un errore”.

“Mercoledì ce la vedremo con la Salernitana, che è prima in classifica – ha aggiunto Brocchi -. Bisogna fare i complimenti alla squadra campana, perché i punti che ha fatto fino a oggi non sono di certo arrivati per caso. La affronteremo con grande rispetto”. E con un Mario Balotelli in più, anche se magari soltanto per qualche minuto.