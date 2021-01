Al Genoa la cura Ballardini funziona

9 Gennaio 2021

In quattro gare, con Ballardini, i liguri hanno conquistato tanti punti quanti ne avevano racimolati in tredici con Maran.

Funziona la cura Ballardini alla quale per l’ennesima volta Preziosi ha sottoposto il Genoa.

In quattro gare, con il nuovo tecnico, i liguri hanno conquistato tanti punti quanti ne avevano racimolati in tredici con Maran: 7, frutto di due vittorie, l’ultima delle quali sabato contro il Bologna al Ferraris (2-0 con le reti, una per tempo, di Zajc e dell’ex felsineo Destro). Il trentino aveva perso otto volte, ottenendo un solo successo.

Contro il Bologna il Genoa ha potuto anche festeggiare la seconda gara senza subire gol dopo quella del Bentegodi con il Verona.