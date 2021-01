Addio a Fabio Enzo

11 Gennaio 2021

Veneziano di Cavallino-Treporti, aveva 74 anni.

E’ morto Fabio Enzo. Veneziano di Cavallino-Treporti, aveva 74 anni. Nel 1966 realizzò la rete del definitivo 1-0 in una stracittadina con la Lazio a favore della Roma. "Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere" il ricordo della società giallorossa.

Era un attaccante e in una carriera sviluppatasi per lo più tra serie B e serie C ha portato i colori anche di Salernitana, Tevere Roma, Mantova, Cesena, Verona, Novara, Foggia, Reggina, Venezia, Omegna e Biellese.