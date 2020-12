5 Dicembre 2020

Achraf Hakimi segna e ricorda l’amico che non c’è più. Toccante dedica dell’interista per lo sfortunato Mohamed Abarhoun: dopo avere realizzato la rete del 2-0 al Bologna il laterale nerazzurro ha mostrato una maglia su cui c’era il nome del calciatore scomparso nei giorni scorsi.

Mohamed Abarhoun aveva soltanto 31 anni. A non lasciargli scampo è stato un tumore allo stomaco, contro il quale ha combattuto con grande coraggio. A divulgare la triste notizia su Twitter sono stati per primi i turchi del Caykur Rizespor, l’ultima squadra con la quale il difensore marocchino ha giocato, non scendendo però più in campo dopo la sfida contro il Basaksehir il 24 febbraio.

Con la nazionale maggiore del Marocco aveva collezionato 7 presenze. Abarhoun aveva partecipato anche alle Olimpiadi del 2012 e nella sua carriera, iniziata ad alti livelli in patria con il Moghreb Tétouan (due gli ‘scudetti’ vinti con i biancorossi), era stato protagonista in Portogallo nel Moreirense prima di trasferirsi in Turchia.

Hakimi ha poi concesso il bis nel secondo tempo con uno splendido assolo personale per il definitivo 3-1 ai rossoblu (a segno anche Lukaku per la squadra di Conte, Vignato per gli emiliani).