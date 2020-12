2020 maledetto, addio anche ad Amedeo Baldizzone

13 Dicembre 2020

Un 2020 maledetto si è portato via anche Amedeo Baldizzone. Aveva 60 anni e stando a quanto riferito dall'Eco di Bergamo l'ex calciatore si è spento in Spagna a causa di un male incurabile.

Fece il suo esordio in serie A con l'Atalanta il 1° aprile 1979 e dopo due presenze nella massima serie passò per un anno in prestito al Forlì in Serie C1. Tornato in nerazzurro nella stagione 1980-1981, giocò 36 partite in serie B. Si trasferì poi al Cagliari e disputò 9 partite nel campionato di serie A 1981-1982 prima di un gravissimo infortunio al ginocchio. In seguito subì tre interventi chirurgici, ma non riuscì a tornare in campo, nonostante un trasferimento in Serie C2 al Piacenza: a soli 24 anni concluse la sua carriera.

Prima di trasferirsi a Barcellona ha allenato numerose formazioni dilettantistiche della Bergamasca.