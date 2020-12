Virtus Roma sull'orlo del baratro

6 Dicembre 2020

Giornate decisive per la Virtus Roma.

Claudio Toti ha deciso di rompere il silenzio per spiegare a una delegazione di tifosi quale sia realmente la situazione sul fronte passaggio di proprietà. Lo riferisce il Corriere della Sera.

“Se entro mercoledì non sarà pagata alla Federbasket la rata di 35 mila euro della tassa federale (scaduta il 25 novembre) la squadra sarà cancellata d'ufficio dalla serie A, ma il presidente non aspetterà il diktat dall'alto: o entro l'8 dicembre il fondo americano con cui è in trattativa da più di un mese darà una risposta definitiva e firmerà il contratto di acquisto o sarà lui a mettere la parola fine alla gloriosa storia della Virtus” si legge sul quotidiano di via Solferino.