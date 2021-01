Trento ko con Reggio Emilia, Brienza si sfoga

23 Gennaio 2021

La Dolomiti Energia Trento ha perso 74-83 in casa della Unahotels Reggio Emilia: le parole del tecnico dell'Aquila Basket, Nicola Brienza.

Nicola Brienza non si nasconde dopo la dura sconfitta della sua Trento sul parquet della Unahotels Reggio Emilia, con il punteggio finale di 83-74 per i reggiani. Quello del tecnico dell'Aquila Basket è uno sfogo dopo quella che, di fatto, è la quinta sconfitta consecutiva in Serie A: "Il nostro primo tempo non è stato all’altezza delle aspettative sotto il punto di vista dell’attenzione e della voglia di vincere: troppe disattenzioni, troppi errori stupidi non forzati, a rimbalzo, nella gestione dei falli, nelle palle perse. Questo è costato molto per il resto della gara, in cui abbiamo dovuto sempre inseguire".

Poi un plauso agli avversari, prima di un ulteriore richiamo ai suoi giocatori: "Reggio Emilia ha trovato buone soluzioni d’attacco e tutto per loro a quel punto è stato più semplice. Alla fine abbiamo fatto un tentativo di rimonta, ma troppo tardi: da parte di tutti, allenatori e giocatori, ci vuole consapevolezza che in questo momento in cui le cose non stanno andando bene non possiamo permetterci di presentarci alla palla a due senza avere il giusto approccio mentale e facendo regali ai nostri avversari