Questa serie A sconcerta Charlie Recalcati

21 Gennaio 2021

"E’ un campionato nato male, completamente sbagliato, alterato dall’emergenza Covid" dice l’ex ct della Nazionale.

Charlie Recalcati stronca il format della serie A di basket. E lo fa in un’intervista concessa al Corriere di Como.

"Non me la sento di guardare alla classifica e ai singoli risultati della A di quest’anno – dice l’ex commissario tecnico della Nazionale -. E’ un campionato nato male, completamente sbagliato, alterato dall’emergenza Covid. Andava disegnato in maniera completamente differente, senza retrocessioni, prima di tutto, invece sono mancate programmazione, organizzazione e la comprensione del periodo storico che stiamo vivendo. Il blocco delle retrocessioni avrebbe permesso ai dirigenti di lavorare con maggiore serenità. La stagione 2020­2021 doveva essere di pura transizione".