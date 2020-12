Pancotto prova a pensare già a Trieste

13 Dicembre 2020

Cantù accarezza una incredibile vittoria sul campo di Trento, nell'undicesimo turno di LBA, ricucendo uno strappo iniziale di sedici punti; poi, però, la vittoria è dell'Aquila Basket, che continua il suo ottimo percorso in campionato. Così Cesare Pancotto al termine della gara: "Voglio pensare che la sconfitta di oggi ci darà maggiore cattiveria e voglia di migliorare in vista della gara di mercoledì, in casa, contro Trieste. Nonostante la mancata vittoria, di cose buone ne abbiamo fatte tante: in primis buona è stata la nostra difesa, che di solito è il nostro punto debole. Siamo riusciti a invertire questo trend partendo dai rimbalzi, dai tiri da sotto e da tutto il resto; siamo stati capaci di recuperare sedici punti nel corso del primo tempo, poi 5-6 punti nell’ultimo quarto. Ciò significa che le doti questa squadra ce le ha, bisogna solo metterle in pratica in mezzo al campo".

"Certo, una vittoria avrebbe dato certamente fiducia e compattezza; tuttavia, sono certo che questa sconfitta ci darà ancora più forza e determinazione. Mettiamo insieme le cose buone fatte oggi e cerchiamo di migliorarle in vista della partita con Trieste".