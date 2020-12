Pancotto coccola Bigby-Williams e Smith

30 Dicembre 2020

"Il ritorno di Smith ci permette di ripristinare le rotazioni naturali" osserva il coach canturino.

Il coach dell'Acqua San Bernardo Cantù, Cesare Pancotto, si è soffermato sul nuovo innesto, Kavell Bigby-Williams, e sul ritorno di Jaime Smith. Due elementi su cui conta molto.

"Stiamo lavorando con Kavell per metterlo nella condizione psico-fisica di giocare nel campionato italiano e di consentirgli di inserirsi nel miglior modo possibile all’interno di un gruppo che lavora insieme da cinque mesi. Quanto a Jaime, che è un nostro leader importante, il suo ritorno è significativo perché dà a tutti fiducia, certezze e sicurezze; per noi è un elemento indispensabile, il cui ritorno ci permette di ripristinare le rotazioni naturali, anche se devo dire che, in sua assenza, la squadra ha comunque dimostrato di avere personalità e carattere" ha detto il navigato tecnico marchigiano.