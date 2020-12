Frank Vitucci diffida di Cantù

4 Dicembre 2020

Brindisi contro Cantù con umiltà e rispetto.

Il prossimo match di campionato della Happy Casa Brindisi è in programma domenica 6 dicembre contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

“Abbiamo approfittato della sosta per lavorare bene in queste due settimane e toglierci di dosso qualche scoria – puntualizza il coach brindisino Frank Vitucci – accumulata nei primi mesi. Nell’ultima partita giocata contro Brescia è emerso il fiato corto di alcuni ragazzi, tra cui Willis in difficoltà al rientro in campo dopo giorni di completa inattività. Siamo vogliosi di ripartire con la stessa energia e determinazione”.

“I brianzoli hanno un allenatore molto esperto, Cesare Pancotto, oltre ad essere un club di grande tradizione cestistica – aggiunge Vitucci – che ogni anno indovina buoni atleti americani. La loro varietà di quintetti e lo spirito competitivo, unito all’esperienza di giocatori come Leunen e Smith, ci dovrà far tenere accesa la spia dell’attenzione. Dovremo fare una partita consistente, da affrontare con grande umiltà e rispetto. Non c’è alcun motivo contrario”.