Cesare Pancotto a Brindisi con le idee chiare

4 Dicembre 2020

L’Acqua San Bernardo Cantù va a Brindisi e il coach della formazione biancoblù, Cesare Pancotto, ha le idee chiarissime. “Come prima cosa desidero congratularmi con Brindisi, dalla società all’allenatore – racconta -. Frank Vitucci sta facendo davvero un buonissimo lavoro. Credo che nel corso della gara dovremo aggredirli se vogliamo colmare il gap che ci divide e se, soprattutto, non vogliamo essere aggrediti noi da loro. Per farlo, però, dovremo puntare forte sulla difesa”.

“Il calendario ci mette di fronte a tre trasferte consecutive, un’anomalia per noi, tuttavia questo necessita da parte nostra un adattamento. Concentriamoci sulla prima, poi penseremo alle altre due. Se vogliamo un futuro dobbiamo pensare prima al presente” aggiunge il timoniere dei brianzoli.

Pallacanestro Cantù e New Basket Brindisi si sono affrontate in passato 20 volte; cifra tonda anche per le vittorie, 10 per parte, quindi confronto in perfetto equilibrio. L’ultimo match disputato in Puglia è stato vinto dai brianzoli che, a sorpresa, lo scorso anno espugnarono il “PalaPentassuglia” con un impronosticabile 69 a 64 finale. MVP di quella gara, la prima del campionato 2019-’20, fu l’americano Cameron Young, autore di una strepitosa performance da 22 punti totali in soli 24’ sul parquet.