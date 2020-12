Antimo Martino conosce i pregi di Treviso

2 Dicembre 2020

Torna davanti alle mura amiche dell’Unipol Arena la Unahotels Reggio Emilia: lo fa nel primo match di un dicembre che sarà costellato da un doppio impegno settimanale per recuperare le tre gare che Candi e compagni hanno saltato per via del Covid-19.

Alle 20.30 di giovedì arriva a Casalecchio di Reno la De’ Longhi Treviso nella sfida che chiuderà così il programma della sesta giornata. Le due squadre hanno la stessa situazione di classifica: tre vittorie e tre sconfitte.

Queste le parole del tecnico biancorosso Antimo Martino: “Abbiamo lavorato durante la sosta delle gare delle nazionali sia a livello fisico che tattico, cercando di prepararci ad affrontare i prossimi due mesi che ci vedranno scendere in campo con frequenza assidua. Ci attende una delle squadre più in forma della Lega, come Treviso, un team con un coach capace ed esperto che ha nell’energia del gruppo e nel talento del suo leader maximo David Logan i suoi punti di forza. Sarà una sfida dura nella quale i miei ragazzi dovranno restare concentrati ed intensi per raggiungere due punti che avrebbero un peso notevole”.