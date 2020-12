La Virtus Roma si è ritirata dal campionato

9 Dicembre 2020

La Virtus Roma si è fatta da parte.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato di avere preso atto con rammarico della volontà, da parte della dirigenza della società Virtus Roma, di rinunciare alla partecipazione al campionato in corso.

“Impossibile non sottolineare il gravissimo danno di immagine arrecato non solo al campionato ma anche e soprattutto all’intero movimento, che in questo difficile momento vive dei sacrifici e della serietà di centinaia di società su tutto il territorio. La stessa FIP, come da procedura, trasmetterà tutti gli atti al Giudice Sportivo affinchè possa assumere i provvedimenti di competenza” si legge nella nota diramata nella serata di mercoledì.