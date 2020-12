19 Dicembre 2020

"Oggi non ha funzionato niente e siamo stati sotto il livello minimo" ha detto il coach di Brindisi.

Frank Vitucci si tira le orecchie dopo il ko casalingo della Happy Casa Brindisi contro la Carpegna Pesaro per 81-92 nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A di basket. "Mi assumo la responsabilità di non aver saputo far resettare ai miei giocatori la partita contro Milano" dice, prendendosi più colpe di quelle che in realtà ha nella circostanza.

"Oggi non ha funzionato niente e siamo stati sotto il livello minimo. Eravamo in ritardo su tutti i palloni. Non dobbiamo farne un dramma: vittoria meritata da parte di Pesaro" aggiunge il coach dei pugliesi.