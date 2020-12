Frank Vitucci e la ricetta anti-Olimpia Milano

15 Dicembre 2020

Frank Vitucci si gode la favola della sua Brindisi, che dopo aver battuto l'Olimpia Milano è in testa alla classifica.

"Abbiamo azzeccato alcune scelte tattiche che evidentemente hanno pagato – ha spiegato al Corriere della Sera ritornando sulla vittoria del Forum -. Quando le abbiamo applicate è andata bene, quando non ci siamo riusciti, abbiamo perso terreno. Nel complesso abbiamo difeso bene contro la miglior squadra del campionato, li abbiamo tenuti a 82 punti. Poi anche in attacco abbiamo fatto il nostro lavoro. Se ognuno mette qualcosa, si vince. La città sogna? È bello anche sognare. Ma con calma".

Vitucci tiene però i piedi per terra. "Scudetto? Non scherziamo. Certe cose nel basket non capitano per caso, ci vuole programmazione e tanto, tanto lavoro"