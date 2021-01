E’ finita tra Corban Collins e la Novipiù

19 Gennaio 2021

Collins potrebbe andare a giocare in Finlandia.

La Novipiù J Basket Monferrato comunica che, alla scadenza naturale dell’accordo sottoscritto nel mese di novembre, di comune accordo con Corban Collins di non esercitare l’opzione per il prolungamento fino al termine della stagione.

"Prima di tutto voglio ringraziare il club per avermi dato l’opportunità di essere qui a Casale. Qui ho creato grandi amicizie sia con i miei compagni che con le persone all’interno del club e di questo sono molto grato. Alla squadra auguro buona fortuna per il resto della stagione. Mi è piaciuto molto stare qua negli ultimi mesi e di sicuro resterò in contatto con i ragazzi della squadra. Buona fortuna a tutti!" ha detto l’ex Cantù e Treviglio, che potrebbe andare a giocare in Finlandia.