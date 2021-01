Dominique Sutton si toglie nove anni per Reggio Emilia

16 Gennaio 2021

"Sono nato pronto" assicura Dominique Sutton.

Il nuovo acquisto della Unahotels Reggio Emilia Dominique Sutton è stato presentato nella mattinata di sabato nella sede dell’azienda GS Brands, di proprietà del socio di Pallacanestro Reggiana Graziano Sassi.

"Sono nato pronto e continuerò a fare quello che ho sempre fatto su un campo da basket – ha assicurato l'ex Trento e Brindisi -. Il mio stile di gioco lo conoscete tutti: porterò energia, mentalità vincente, atletismo e potenza. Sono molto felice di poter entrare a far parte di una delle migliori organizzazioni dell’intera Serie A come la Pallacanestro Reggiana. Ho sempre considerato l’Italia come una seconda casa e ci sono tornato molto volentieri: le mie motivazioni sono intatte, a 34 anni me ne sento 25 ed ho lo stesso desiderio di sempre di dimostrare a tutti il mio valore sul campo ed aiutare la squadra a vincere".