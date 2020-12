De’ Longhi Treviso stangata dal Giudice Sportivo

7 Dicembre 2020

2.400 euro complessivi di multa per la De’ Longhi Treviso.

Una sola società sanzionata nella massima serie maschile di basket dopo le gare della decima giornata: si tratta della De’ Longhi Treviso.

Il club veneto dovrà sborsare 2.400 euro per due distinte motivazioni. 1.500 euro per guasto delle attrezzature obbligatorie (precision time), altri 900 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri nel corso della gara vinta per 91-81 sulla Carpegna Pesaro nel pomeriggio di domenica.