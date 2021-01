Cantù e Woodard si dicono addio

19 Gennaio 2021

Cantù e Woodard si dicono ufficialmente addio. "Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver risolto il contratto con l’atleta americano James Woodard – si legge nella nota diramata martedì -. Il club canturino desidera ringraziare il giocatore per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi in biancoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

La guardia americana, che era finita ai margini della rosa di Cesare Pancotto con il ritorno in Brianza di Frank Gaines, si trasferisce in Grecia, al Peristeri.