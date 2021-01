Cantù conferma l’addio a Woodard

7 Gennaio 2021

Per Woodard non si esclude un trasferimento a Reggio Emilia.

Con La Provincia il general manager dell’Acqua San Bernardo Cantù, Daniele Della Fiori, ha spiegato che sarà Woodard a lasciare il posto a Gaines, tornato in biancoblù nelle scorse ore.

"Confermo, Gaines rimpiazza Woodard – ha riferito il dirigente dei brianzoli -. Che, anche questa volta, si è dimostrato un professionista vero: ci eravamo già parlati, gli ho detto che le cose non sempre vanno come ci si immagina. Per il bene di tutti, gli ho detto di trovarsi un’altra destinazione. Ovviamente, resterà a Cantù con noi e si potrà allenare finché non avrà trovato una nuova squadra. Ma è fuori dal progetto tecnico".

