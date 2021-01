Basket in lutto per Harthorne Wingo

26 Gennaio 2021

A Cantù vinse due Coppe delle Coppe, brillò anche a Mestre.

E’ morto a 73 anni il fuoriclasse che fece grande Mestre tra il 1978 e il 1980 diventando l’idolo dei tifosi: Harthorne Wingo. In Italia giocò anche a Cantù, vincendo due Coppe delle Coppe nelle stagioni 1976-77 e 1977-78. In precedenza aveva conquistato un titolo Nba con i New York Knicks.

“Due anni entrati nella storia e nei cuori di ogni tifoso del Basket Mestre, targato Superga in quel magico biennio: sono quelli passati da Harthorne Wingo con la nostra casacca sui parquet di tutta Italia, due anni che hanno contribuito all’epica della pallacanestro mestrina grazie al fondamentale e spettacolare contributo del centro statunitense.

Ecco perché oggi, alla notizia della scomparsa di “Wingo”, il cuore di ogni tifoso del Basket Mestre è pieno di tristezza e dolore, perché con lui se ne va un grande giocatore e un uomo che ha dato tanto e tanto ricevuto dalla sua avventura con la maglia Superga numero 11.

È con quella maglia che molti di noi lo immaginano anche oggi, in un giorno triste per ogni appassionato di pallacanestro.

Riposa in pace, Wingo” si legge nella nota della società mestrina.