A Cantù Pancotto paga per tutti

25 Gennaio 2021

Cantù ha esonerato Pancotto dopo la sconfitta di Pesaro

Cesare Pancotto non è più l'allenatore della Pallacanestro Cantù.

L'ufficialità è arrivata lunedì, dopo la pesante sconfitta in casa di Pesaro.

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver sollevato Cesare Pancotto dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota -. Il club desidera ringraziare coach Pancotto per aver accettato, nel giugno del 2019, di allenare la compagine canturina in un momento storico certamente non semplice e per il lavoro svolto con grande professionalità e signorilità in queste due stagioni. Ciononostante, la difficile situazione sportiva che sta attraversando la squadra – per responsabilità che vanno condivise tra tutti – ha portato l’intero Consiglio di Amministrazione a prendere questa decisione, sofferta e a lungo meditata, per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Pallacanestro Cantù augura a Cesare Pancotto le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva".