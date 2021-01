19 Gennaio 2021

Sospiro di sollievo per Miriam Sylla, la forte pallavolista della nazionale italiana e della Imoco Volley.

"Imoco Volley comunica che gli esami clinici effettuati alla spalla destra dell’atleta Miriam Sylla, infortunatasi sabato in allenamento, non hanno riscontrato lesioni dell’articolazione. La schiacciatrice gialloblù dovrà sottoporsi alle terapie indicate dallo staff medico di Imoco Volley che valuterà settimanalmente le condizioni dell’atleta prima di dare il via libera al rientro in campo" si legge nella nota della società veneta.