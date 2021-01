L’urlo di Blengini: “Italia da medaglia a Tokyo”

15 Gennaio 2021

"Credo che l’Italia possa andare sul podio in Giappone" ha detto Blengini.

Gianlorenzo Blengini, il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, non nasconde le proprie ambizioni. "Tanti ci dicono che abbiamo molte squadre davanti. Io forse sono un inguaribile ottimista, ma credo che l’Italia possa andare sul podio in Giappone. Lo pensavo prima, lo confermo oggi" racconta alla Gazzetta dello Sport.

"L'Italia nelle ultime due stagioni ha vinto quattro medaglie giovanili, due d'oro e due d'argento fra Europei e Mondiali – aggiunge il timoniere azzurro -. Vale a dire che c’è una trentina di ragazzi interessanti e di prospettiva che la Federazione ha seguito anche per sei anni. Ora già in questo 2021 qualcuno di loro uscirà dal giro delle Nazionali. Che cosa accadrà a chi non entra subito nella Seniores? Ci saranno mesi estivi senza allenamento? Con un'inevitabile dispersione o rallentamento del processo di crescita. Abbiamo visto quanto, lavorando, tanti giovani juniores e cadetti sono cresciuti in estate coi collegiali. Nell'anno olimpico non c'è dubbio che ci sarà meno possibilità di lavorare su ragazzi che non sono nel giro della Seniores. Non parlo per me che ho il contratto in scadenza, ma lo dico per la Federazione. Questo patrimonio, pur cercando di guardare ai risparmi, non va disperso. Poi, è ovvio, un pezzo del lavoro lo devono fare i ragazzi stessi. Non c'è dubbio".