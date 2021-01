Fefè De Giorgi elenca le rivali

21 Gennaio 2021

"E' uno sforzo continuo per niente semplice" spiega parlando di quello che sta succedendo in questo periodo così particolare.

"Non scegliamo certo un obiettivo, ci prepariamo per provarci in ogni manifestazione. In Italia siamo tra le tre squadre che possono puntare allo scudetto, con Perugia e Trento. Le differenze sono minime": Fefè De Giorgi, il coach della Lube Macerata, non si nasconde.

"Si allena come si vive, cercando di portare alla normalità qualcosa che non è normale, facendosi trovare pronti con una grande capacità di adattamento perché le situazioni cambiano da settimana a settimana. Cercando di focalizzarsi su quello che si fa, su allenamenti e partite. E' uno sforzo continuo per niente semplice perché la situazione esterna ovviamente coinvolge tutti a livello mentale" aggiunge l’ex campione, intervistato dal Resto del Carlino.