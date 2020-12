Daniele Lavia descrive la Modena ritrovata

22 Dicembre 2020

"A livello personale penso di essere in crescita, avevo tanta voglia di cambiare passo" evidenzia Lavia.

E’ tornato il sereno in casa Modena Volley, lo conferma lo schiacciatore Daniele Lavia.

"Le tre gare disputate e vinte in Champions ci hanno dato tanta fiducia e tanta consapevolezza nei nostri mezzi – racconta -. A livello personale penso di essere in crescita, avevo tanta voglia di cambiare passo e in Champions finalmente ce l’ho fatta, volevo dimostrare il mio valore, abbiamo risposto alla grande giocando delle partite di alto livello, siamo felici e vogliamo assolutamente continuare su questa linea. Verona? E’ una gara importante per la classifica ed anche in ottica Coppa Italia, sono una buona squadra, che gioca una pallavolo altrettanto buona, dopo la reazione avuta in Champions vogliamo tenere lo stesso passo anche in Superlega".