©Joao Sousa alza bandiera bianca

23 Gennaio 2021

Il portoghese ha dato l’annuncio su Instagram.

Un’altra defezione in vista degli Australian Open, in programma dall'8 al 21 febbraio a Melbourne. E’ quella annunciata sabato da Joao Sousa.

Il giocatore portoghese, al momento posizionato al 92esimo posto nella classifica dell'ATP, era inizialmente risultato positivo al Covid-19. Ma poi si è sottoposto a un secondo test, che questa volta si è rivelato negativo. "Anche se il test è stato negativo e non ho sintomi, a causa delle rigide regole del governo australiano non sarò in grado di viaggiare" ha scritto sul proprio profilo Instagram.

Il classe 1989 agli Australian Open del 2020 era stato eliminato al primo turno da Federico Delbonis in 3 set.