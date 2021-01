Vicenza, tutto fatto con Agazzi

16 Gennaio 2021

In questa prima parte di stagione ha registrato 16 presenze con il Livorno.

Il Vicenza ha messo sotto contratto Davide Agazzi. Il giocatore ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 45.

Agazzi, centrocampista classe ’93, in questa prima parte di stagione ha registrato 16 presenze con il Livorno, in serie C. Nelle precedenti due stagioni con gli amaranto ha ottenuto 60 presenze in serie B condite da 3 reti e 7 assist. Vanta in totale 99 presenze in Serie B anche con le maglie di Virtus Lanciano e Foggia con cui aveva conquistato la promozione dalla Serie C nella stagione 2016/2017.