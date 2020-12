Marco Giampaolo accerchiato dai possibili successori

22 Dicembre 2020

Il destino di Marco Giampaolo è appeso a un filo. E il ‘Maradona’ di Napoli non è certo il posto più consigliato per rendere più solida la propria panchina: la squadra di Gattuso vuole rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive in campionato.

Diversi i nomi che circolano e tra i quali Urbano Cairo dovrebbe andare a pescare nel caso in cui Giampaolo dovesse venire accantonato, li ha fatti la ‘Stampa’ martedì mattina: tra gli ex, insieme a Davide Nicola e Moreno Longo, è spuntato Giampiero Ventura. Piace molto Roberto Donadoni e non va dimenticato Leonardo Semplici, che Vagnati conosce molto bene.