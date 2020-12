Stefano Pioli spiega la esultanza anticipata

6 Dicembre 2020

I ragazzi meritano i complimenti per quello che hanno fatto.

Stefano Pioli esulta per il successo di Genova con la Samp. “Siamo una squadra vera, secondo me la qualità migliore è che sfrutta le situazioni per dimostrare il proprio valore – dice -. Ci mancavano calciatori che hanno leadership, ma vogliamo vincere tutte le partite, anche se non sarà possibile ce la metteremo sempre tutta”.

“Pensavo che avessimo chiuso la partita, per quello sono entrato in campo dopo la rete di Castillejo, ma ho sbagliato – aggiunge il tecnico del Milan -: il gol subito ci ha complicato la vita, ma alla fine i ragazzi meritano i complimenti per quello che hanno fatto. I miei giocatori mi sorprendono per la loro maturità, viviamo questo momento con soddisfazione. E poi sono forti. Ogni avversario ci porrà complicazioni diverse, lo sappiamo bene”.

“Le squadre forti sono lì. L’Inter, la Juve e il Napoli sono le più forti. I bianconeri sono ancora i favoriti, ma i nerazzurri con quegli investimenti possono lottare per lo scudetto” chiosa Pioli.