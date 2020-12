23 Dicembre 2020

Eriksen non ha mai fatto parte del progetto di Antonio Conte e andrà altrove a giocarsi le sue carte.

Christian Eriksen è già tornato in Danimarca. Ennesimo colpo di scena in casa Inter, come rivelato da Sky Sport: il calciatore ha chiesto e ottenuto di rimpatriare per stare vicino alla moglie incinta.

In totale sono appena otto le presenze collezionate nell'attuale campionato dall’ex Tottenham: quattro da titolare, l’ultima delle quali sul campo del Cagliari, altrettante da subentrato. Anche con l’Hellas Verona sarebbe finito in panchina.

Alla riapertura del calciomercato lo scandinavo troverà una nuova collocazione: non ha mai fatto parte del progetto di Antonio Conte e andrà altrove a giocarsi le sue carte.