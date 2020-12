Un collega stronca Antonio Conte: "Piange sempre"

3 Dicembre 2020

"Conte piange tutta la settimana e se lo può permettere" sostiene Pochesci.

In diretta alla CMIT TV, trasmissione in LIVE tutti i giorni sui portali social di Calciomercato.it, è intervenuto Sandro Pochesci, attuale tecnico del Carpi. Come sempre non si è tirato indietro nell’esprimere il proprio pensiero.

"L'allenatore forte si fa comprare i giocatori forti, quelli bravi li fa giocare bene - ha raccontato -. E' difficile che ci siano entrambe le cose. Sarri ad esempio era uno bravo e poi è diventato forte, perdendo tutto quello che aveva di buono. Conte è un allenatore forte, si lamenta sempre e ottiene giocatori. Piange tutta la settimana e se lo può permettere. Gli allenatori bravi sono Gattuso e Inzaghi e De Zerbi, che sta facendo giocar bene una squadra di terza fascia".

"La grande sorpresa è Pioli, che prima non era né carne né pesce, è diventato vincente dopo il Covid e ora diventerà forte se si farà prendere 2-3 giocatori per puntare a vincere lo scudetto. A me piaceva il Liverani del Lecce, anche se l'hanno fatto retrocedere" ha aggiunto l’ex timoniere della Ternana, tra le altre.