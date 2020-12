Mario Balotelli, altro problema: vittima di vandali

5 Dicembre 2020

Hanno spaccato il finestrino dell'auto di Mario Balotelli: il calciatore dà la caccia al colpevole.

Adesso Mario Balotelli deve fare i conti anche con i vandali. L’attaccante, che dopo la deludente esperienza vissuta al Brescia è ancora alla ricerca di una squadra con cui ricominciare a giocare, ha pubblicato su Instagram un video della sua automobile visibilmente danneggiata: il finestrino collocato sul lato del passeggero è stato letteralmente mandato in frantumi. SuperMario, furioso per l’accaduto, ha scelto i social per manifestare tutto il proprio disappunto e per mandare un messaggio esplicito all’autore (o agli autori) del misfatto.

"Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’. Codardi bast***i" le parole dell’ex calciatore di Inter e Milan.