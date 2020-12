Cagliari-Inter, le probabili formazioni

11 Dicembre 2020

La domenica di serie A si apre alle 12:30 con un attesissimo Cagliari-Inter.

I nerazzurri cercano riscatto in Sardegna dopo l'eliminazione dalla Champions. Conte, traballante, si affida in avanti ai soliti Lukaku e Lautaro Martinez e potrebbe dare una chance a Eriksen, fino a oggi bistrattato. Dall'altra parte non dovrebbe esserci l'ex Godin mentre Joao Pedro si muoverà alle spalle di Pavoletti. In campo anche Zappa, cresciuto nell'Inter e in grande spolvero.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte